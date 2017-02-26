بيروت - داود رمال

أكد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية أن «المستقبل جيد ويجب التطلع إلى الأمام».

كلام النائب فرنجية جاء خلال العشاء التقليدي الذي أقيم في قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية.

وتحدث النائب فرنجية فقال: «تاريخ طويل يجمعنا، مررنا خلاله بمراحل صعبة وأخرى سهلة، وقد تجاوزناها معا وتغلبنا على المصاعب وانتصرنا بفضل وحدتنا ومحبتكم وإيمانكم وتضحياتكم.



اليوم يحاول البعض التهويل عليكم، وهم لا يعرفون ان تهويلهم لا يخيفنا بل يقوينا ويزيدنا صلابة.



قوتنا نستمدها منكم ومن الاوادم في كل المناطق ومن التزامنا وأخلاقنا وصدقنا، وهذا ما يجعلنا مطمئنين الى جميع الاستحقاقات ومتأكدين أننا معا سننتصر».

وتابع فرنجية: «لدينا تحالفاتنا الوطنية التي لم ولن تهتز يوما كما انه لدينا صداقاتنا ونحن منفتحون على تطويرها».

وإذ دعا الى «عدم التوقف عند التفاصيل الصغيرة»، تمنى بالمقابل «عدم الانجرار الى التحريض»، مؤكدا ان «المستقبل جيد ويجب التطلع الى الأمام».