قالت مواقع اخبارية وناشطون ان النظام السوري أفرج أمس، عن الفنانة السورية سمر كوكش بعد ثلاث سنوات من الاعتقال في سجونه بتهمة «الإرهاب».

ونشرت الفنانة السورية المعروفة بمعارضتها للنظام يارا صبري، على صفحتها في «فيسبوك» صورة الفنانة في أحد شوارع دمشق بعد خروجها من المعتقل، وأرفقت الصورة بتهنئة قالت فيها «لللليش يا حبيبة قلبنا الحمد لله على سلااامتك»، واضافت «وبدنا الحرية للكل».

وكانت محكمة «محكمة الإرهاب» في دمشق، اصدرت حكما بالسجن خمس سنوات على الفنانة سمر كوكش بتهمة «تمويل الإرهاب»، في 17 ديسمبر، بعد أن تم إيداعها في «الفرع 215» التابع للأمن العسكري.

يذكر أن كوكش ممثلة سورية من مواليد عام 1972، وهي ابنة المخرج التلفزيوني الكبير علاء الدين كوكش والفنانة الراحلة ملك سكر.

وكانت قد تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية في سورية عام 1995، وشاركت في العديد من الأعمال في المسرح والإذاعة والتلفزيون، كما عملت في دبلجة الأفلام الكرتونية.

وارتدت الحجاب قبل اعتقالها وقللت ظهورها الفني، معلنة تأييدها للثورة السورية بحسب موقع «عنب بلدي»، وهو ما تسبب في اعتقالها.