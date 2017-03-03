بيروت: اعتبر ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة أن سلاح المخيمات الفلسطينية مرتبط بحق العودة والعدو الصهيوني يريد إنهاء هذا الحق عبر دمج اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات التي يقيمون فيها، وبالتالي القضاء على المخيمات بينما المطلوب هو الحفاظ على المخيمات ككيانات اجتماعية الى حين عودتهم.

وقال بركة: نحن لا نرحب بتسلم الحكومة اللبنانية أمن المخيمات، فالأمر يحتاج الى حوار لبناني - فلسطيني شامل، فضلا عن أنه في هذه الحالة فإن وكالة «الأونروا» ستفقد دورها، وهي الشاهدة على تهجير الفلسطينيين وعلى حق عودتهم الى فلسطين، منبها «الى عدم الاستعجال في مسألة سحب السلاح»، كما قال «للنهار» البيروتية.

بدوره، أمين سر فصائل التحالف الفلسطينية أبوعماد الرفاعي، أوضح أنه تقرر الطلب من غير الفلسطينيين المطلوبين تسليم أنفسهم الى السلطات اللبنانية أو الخروج من المخيم كما دخلوا اليه، لأنه من غير المسموح بعد اليوم أن تصبح المخيمات الفلسطينية مأوى للفارين.



لكن رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الوزير السابق حسن مينمة، أكد على وجوب سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، بعدما فقد دوره بمواجهة إسرائيل، وأصبح أداة للاقتتال الداخلي والاغتيالات والتفجيرات، ورأى أن الحل الجذري يكمن في تسلم الدولة أمن المخيمات.