ريفـــي: سأخـــوض الانتخابات مع من لا غبار عليهم: أعلن اللواء أشرف ريفي ان المعركة الانتخابية في طرابلس لن تكون تقليدية، معلنا رفضه لأي ائتلاف أو تجمع هجين لا ينسجم مع الثوابت والطروحات السياسية.

وأكد في جولة له بأحياء طرابلس تأييده لقانون يوحد اللبنانيين يرتكز على صحة التمثيل ووحدة المعايير، معلنا تحالفه مع المجتمع المدني ومع مرشحين لا غبار عليهم «لنكون نواة للتغيير».

رصاص على النائب العوني إبراهيم كنعان: تعرض موكب النائب إبراهيم كنعان، امين سر كتلة التغيير لإطلاق نار من سيارة مجهولة في حملة الدورة مساء السبت، ولم تقع إصابات، وفق المكتب الإعلامي لكنعان، والذي أكد ان النائب ومرافقيه بخير.

حزب الكتائب يندد بالتعرض لبشير الجميل: ندد حزب الكتائب بتعرض من وصفهم بـ «الزمرة المأجورة» التي تطلق على نفسها «حركة 8 تموز» وتحمل أعلام الحزب السوري القومي، للرئيس المنتخب بشير الجميل، «رمز السيادة والدولة القوية والقادرة» أثناء محاكمة المتهمين بقتله غيابيا أمام قصر العدل، واستغرب الحزب عدم تحرك وزيري العدل والداخلية بوجه المدافعين عن القاتل امام قصر العدل، وطالب القوى الأمنية بالقبض على «هذه الزمرة الخارجة على القانون».

وكانت عناصر من الحزب القومي وصفت قاتل الجميل حبيب الشرتوني بالبطل.