بيروت ـ منصور شعبان

يبدو ان العلاقة المتوترة بين وزير الخارجية جبران باسيل والنائب بطرس حرب اشتدت اوزارها، وقد ظهر ذلك للعلن حيث صدر عن مكتب حرب بيان تلقى مكتب «الأنباء» نسخة منه، وفيه:

«أرسل النائب بطرس حرب جواز سفره إلى وزارة الخارجية لتجديده كالعادة، إلا أن الوزارة، وخلافا لما كان يجري، طلبت إفادة رسمية تثبت أن النائب بطرس حرب لا يزال نائبا وكذلك إخراج قيد عائلي، ما يدلل على تجاهل الخارجية للصفة الرسمية للنائب حرب».

الجدير ذكره أن الوزير جبران باسيل والنائب بطرس حرب يتنافسان على المقعد النيابي في دائرتهما الانتخابية البترون شمال لبنان، وغالبا حرب هو ممثلها النيابي فيما باسيل ليس نائبا.

وردا على طلب وزارة الخارجية افادة رسمية تثبت انه لا يزال نائبا وكذلك اخراج قيد عائلي، علق النائب حرب مبديا استغرابه واسفه ان «تكون وزارة الخارجية تجهل اسماء النواب اللبنانيين»، متمنيا ألا يكون وراء هذا التصرف خلفيات مرتبطة بعقد دفينة لبعض المسؤولين فيها وألا يكون لديها لائحة باسماء نواب لبنان».