نفّذت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات دهم شملت مؤسسات صيرفة وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه في تحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان تصل الى ايدي تنظيم داعش، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وأكد مصدر قضائي لبناني «تنفيذ الأمن العام عمليات مداهمة شملت مكاتب صيرفة وشركات مالية للاشتباه في تحويلها مبالغ مالية ضخمة الى مناطق مشبوهة تحت سيطرة تنظيم داعش في الرقة وسواها».

وأوضح ان عمليات المداهمة بدأت أمس الأول، وتم بموجبها «اقتياد عدد من الأشخاص الذين يخضعون حاليا للتحقيق من دون أخذ قرار بتوقيف أي منهم بعد».

ونقلت وسائل اعلام محلية في لبنان ان قيمة الأموال التي تم تحويلها تبلغ نحو 20 مليون دولار، الا أن المصدر القضائي قال ان «هذا الرقم مبالغ فيه»، متحدثا في الوقت ذاتـه عن «مبالغ طائلة».