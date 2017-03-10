عن علاقة بري وعون: تقر أوساط سياسية قريبة من عين التينة بأن العلاقة بين نبيه بري وميشال عون لم تكن جيدة على وجه الإجمال. وتعود بالذاكرة الى اجتماع حصل بينهما قبيل الانتخابات الرئاسية، وفيه قال بري لعون: «أنا لن أنتخبك رئيسا»، فسأله عون: «لماذا؟ عرفت أن علاقتكم بجبران (باسيل) صارت مليحة»، رد بري: «أنا لا أنتخب رئيسين»، فسأل عون مجددا: «مين رئيسين؟»، رد بري: «أنت وجبران». ورغم محاولة الرئيس عون معالجة الأمر، فإن تصرفات جبران وتأكيدات عون بقوله انه «يعد لخلافة جيدة في قصر بعبدا» وهو لم يكد يدخله، أكدا لبري هواجسه وساهما في تصليب مواقفه الانتخابية.

«المردة» وتفاهم «أمل» و«التيار»: لم يصدر عن تيار «المردة» حتى الآن أي موقف أو تعليق سياسي بشأن ورقة التفاهم التي يجري إعدادها بين التيار الوطني الحر وحركة «أمل»، خصوصا أن العلاقة بين التيارين مازالت متأزمة. وتبدي أوساط في «المردة» تفهما للأسباب التي دفعت الرئيس نبيه بري الى الانفتاح على الرئيس ميشال عون والتعاون معه، ولا تبدي ندما على عدم انضمام فرنجية الى صف عون ـ الحريري.

قناة تلفزيونية عراقية تصرّف العاملين لديها في لبنان: أبلغت قناة «آي.إن.بي» التلفزيونية التي يملكها العراقي نظمي أوجي في لبنان العاملين لديها بعزمها التوقف عن العمل اعتبارا من نهاية الشهر الجاري بسبب مصاعب مالية.