نشر الموقع الرسمي لرئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة خبرا مفاده أن «المحامي ماجد فياض، تقدم بوكالته عن رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، بشكوى جزائية جديدة ـ مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ـ أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بتهمة القدح والذم، ضد محطة الـ mtv والمدير المسؤول عنها ميشال غبريال المر والإعلامية نوال بري (منظمة التقرير)

ومدّعى عليهم آخرين مسهمين في الجرم، وذلك بسبب بث المحطة ـ مجددا ـ ضمن نشرة الأخبار بتاريخ 21/2/2017 ـ تقريرا اخباريا تحدث عن استثمار المنطقة الحرة في «مطار بيروت الدولي» بعنوان: «مناقصة السوق الحرة»، وقد تضمن القدح والذم والتحقير والتشهير».

عبر ادعاء علاقته بهذا الموضوع، رغم نفيه والتوضيح.