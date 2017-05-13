بيروت: مجموع مقاعد الدروز في كل لبنان هو ٨ مقاعد، كما أن نصف مقاعدهم خارج عن إرادتهم الانتخابية، فيما عدد الناخبين الدروز في كل لبنان يبلغ نحو ٢٠٠ ألف ناخب:

ـ عاليه: تبدو عاليه القضاء الوحيد الذي يملك فيه الدروز أرجحية نوعا ما، ويبلغ عدد الناخبين الدروز نحو ٦٨ ألفا، مقابل ٥٥ الف مسيحي و٦ آلاف يتوزعون بين السنة والشيعة.

ـ الشوف: يضم هذا القضاء نحو ٦٤ ألف ناخب درزي، مقابل ٧٥ ألف مسيحي و٦٠ ألف سني، و٥ آلاف شيعي.

ـ بعبدا: تضم نحو ٢٨ ألف ناخب درزي في مقابل ٤١ ألف شيعي و٨٤ ألف مسيحي، و١٠ آلاف ناخب سني.

ـ البقاع الغربي: يضم نحو ٢٠ ألف ناخب درزي لمقعد واحد، في حين يبلغ مجموع عدد الناخبين من بقية الطوائف نحو ١٢٠ ألف ناخب.

ـ مرجعيون ـ حاصبيا: تضم هذه الدائرة نحو ١٦ ألف ناخب درزي، في مقابل ١٤٣ ألف ناخب يتوزعون بين مسيحي وسني وشيعي.

ـ بيروت: عدد الناخبين الدروز فيها نحو ٥ آلاف ناخب فقط، مقابل ٢٧٥ ألف ناخب من بقية المذاهب.

في عملية التفاوض الجارية حول قانون الانتخاب، سلم الجميع، بمن فيهم القادة المسيحيون، بضم الشوف وعاليه بعضهما الى بعض، وإبقائهما دائرة انتخابية واحدة في أي قانون انتخابي يتم الاتفاق عليه، سواء كان مختلطا، أو نسبيا على أساس ١٣ أو ١٥ دائرة.



وحتى لو تم التوافق على طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري باعتماد المحافظات التاريخية على أساس النسبي بالتوازي مع انتخاب مجلس شيوخ، فإن الشوف وعاليه سيكونان دائرة واحدة ويفصلان عن جبل لبنان، في حين أن المشروع المذكور لم يلحظ محافظات أخرى تم إنشاؤها مثل عكار، بعلبك ـ الهرمل، النبطية، وكل ذلك من أجل الحفاظ على الخصوصية الدرزية وعدم إذابتها في البحر المسيحي في جبل لبنان.