اعتقل الجيش اللبناني امس مسؤولا في داعش كان يتولى تهريب مقاتلين تابعين للتنظيم بين لبنان وسورية. وذكرت مصادر أمنية لبنانية ان قوة من مخابرات الجيش اللبناني تمكنت في عملية «نوعية» امس من توقيف المدعو توفيق امون بعد نصب كمين له في منطقة عرسال شمال شرق لبنان.



وأوضحت ان امون تولى مسؤوليات لوجستية في داعش كان أبرزها تنظيم عمليات تهريب لعناصر ومقاتلين في التنظيم الإرهابي بين لبنان وسورية ونقل أموال لصالحه.

وكان الجيش اللبناني أوقف خلال الأسابيع الأخيرة امرأة متهمة بالارتباط بداعش والتخطيط لتنفيذ عملية انتحارية ضد الجيش اضافة إلى 10 عناصر تابعين للتنظيم أيضا في أطراف منطقة عرسال الحدودية مع سورية.