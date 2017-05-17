بيروت ـ أحمد عز الدين

حوّل رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم سؤاله حول بواخر الكهرباء الى استجواب وقال طلبت في وقت سابق توضيحات حول بواخر الكهرباء التي سبق وكانت في باكستان وتعرضت للاحتجاز بقرار المحكمة بين العامين 2010 و2012، وكان يفترض بالحكومة قبل استئجار البواخر التقصي عنها ومعرفة كلفتها الإجمالية.

واضاف تكلفنا 25 مليار دولار على الكهرباء على مدى 12 سنة وبدلا ان نستأجر البواخر كان بالإمكان تحويل هذا الاستئجار الى تملك لتصبح ملكا للبنان.

وأشار إلى أنه سأل وزير الطاقة في اجتماع لجنة المال عن كلفة البواخر فلم يحصل على جواب، مشددا على ان المناقصة كان من المفترض ان تتم عبر دائرة المناقصات.