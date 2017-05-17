بيروت - أحمد منصور
في خطوة لافتة تترجم وحدة اللبنانيين وعيشهم الواحد، ورسالة الديانات السماوية الإسلامية والمسيحية، أطلقت مؤسسات الرعاية الاجتماعية - دار الأيتام الإسلامية، احتفالات وفعاليات شهر رمضان المبارك من ساحة كنيسة ماجرجس في بلدة جدرا الساحلية في قضاء الشوف، بدعوة من رئيس البلدية الأب جوزف القزي للتأكيد على وحدة المصير وعمق العلاقة الاخوية والروحية التي تربط العائلات الإسلامية والمسيحية في منطقة الجبل، والتي تحرص على تعزيز وتمتين أواصر تلك العلاقات من بوابة الوحدة الوطنية والتمسك بالعيش المشترك، والذي ترجم على أرض ساحة كنيسة جدرا.