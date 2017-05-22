كشف الرئيس السابق لهيئة علماء المسلمين في طرابلس الشيخ سالم الرافعي عن محاولة ثالثة لاستهدافه منذ بضعة أيام. وقال لقناة «إم.تي.في» إن مسلحين مزودين برشاشات كاتمة للصوت، حاولوا التسلل إلى منزله عبر سور الحديقة فتنبه إليهم الحراس، وتبادلوا معهم إطلاق النار ما اضطرهم إلى الانسحاب.



ويقع المنزل على مقربة من مركز تدريب للجيش. وسبق أن استهدف الرافعي بتفجير مسجد التقوى عام 2013. يذكر أن الرافعي هو رأس الحربة ضد «حزب الله» والنظام السوري، وهو لا ينفي إيواءه الشيخ أحمد الأسير أثناء تواريه بقصد تسوية الأمور، وانه استضاف بنات مطلوبات ريثما تمت تسوية قضيتهن بمساعــدة اللواء عباس إبراهيم.