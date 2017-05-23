بيروت ـ جويل رياشي

بعد معرض تذكاري أقيم العام الماضي في وسط بيروت لمناسبة الذكرى الخمسين لغياب أحد عمالقة الصحافة العربية في القرن العشرين وأهم المحدثين والمطورين فيها كامل مروّة، أطلقت «مؤسسة كامل مروَّة» قبل أيام موقعا إلكترونيا تذكاريا عنه في ذكرى اغتياله في بيروت في 16 مايو 1966.

من هو كامل مروّة؟ كتاباته، عائلته، أيام الدراسة، تأسيس جريدة «الحياة»، ازدهار الصحافة الورقية، شهداء الصحافة... كلها عناوين يعالجها الموقع الذي أشارت المؤسسة الى انه «مهدى بالدرجة الأولى الى شهداء الفكر والصحافة في لبنان والعالم العربي».

ويحتوي الموقع على فيلم وثائقي قصير، فيه لقطات نادرة تتعلق بصناعة الصحف في بيروت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. كما يتضمن سيرة مروّة موثقة بعشرات الصور والمستندات.

ويعالج ايضا جريمة الاغتيال التي هزت لبنان عام 1966 ويكشف خفايا وأسرارا لم تكن معروفة او متداولة من قبل.

وقد تم استقاء المعلومات الواردة في هذا الفصل من مقابلات أجراها الصحافي اللبناني نجم الهاشم مع شخصيات ذات صلة او اطلاع على عملية الاغتيال وجرى تسجيلها بين منتصف التسعينيات ومطلع الألفية الثانية. وأبرز هذه المقابلات كان مع القاتل عدنان سلطاني عام 1999 في بيروت.

ويعرف الموقع عن مروّة على أنه «صحافي وناشر وباحث ومنظر سياسي لبناني. من أبرز الصحافيين العرب في القرن العشرين. لقب بأبي الصحافة العربية الحديثة.

يعود إليه الفضل الأول في تحرير الصحافة اللبنانية في الخمسينيات والستينيات من نطاقها المحلي الضيق، وإطلاقها نحو الحداثة والانتشار في العالم العربي، لتتفوق على زميلتها المصرية الأعرق.

اعتمد الطرق الحديثة في صياغة الخبر وكتابة الرأي، متأثرا بأسلوب التجرد السائد في الجرائد والمجلات الدولية. وأدخل أحدث التكنولوجيا الموجودة يومذاك في صناعة صحفه وطباعتها.

له اختراع هو «الحرف العربي المختصر»، يعود الى عام 1959، استطاع عبره جعل تنضيد اللغة العربية ممكنا على لوحة المفاتيح اللاتينية، الأمر الذي كان مستعصيا طوال عقود.

ولا يزال هذا الحرف المعروف باسم Simplified Arabic في الاستعمال الى اليوم، كما أنه اكثر الحروف العربية شيوعا في العالم لاسيما على الوسائل الرقمية».

وقد أسس مروة جريدة «الحياة» في بيروت عام 1946 وأتبعها بجريدتي «ذا دايلي ستار» الناطقة بالإنجليزية عام 1952، و«بيروت ماتان» الناطقة بالفرنسية عام 1959.

وهو الناشر الوحيد في تاريخ الصحافة اللبنانية الذي يصدر ثلاث صحف بالعربية والإنجليزية والفرنسية في الوقت نفسه.

وكان مروّة أيضا معلقا وخبيرا سياسيا ذا رأي نافذ، نسج شبكة علاقات واسعة مع أصحاب القرار في العواصم العربية والغربية.