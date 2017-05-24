بيروت - منصور شعبان

دعا المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم «الأشقاء العرب للمساهمة في صون حاضر لبنان ومستقبله بروح الأخوة التي لم نعهد غيرها»، مؤكدا على حقيقة ان لبنان بقي محافظا على الاستقرار والأمني والنقدي والسياسي والاجتماعي، على الرغم من كل الظروف المحيطة به ومن بينها النزوح السوري.

كما دعا الى إبعاد الاقتصاد عن الأزمات الطارئة وإطلاق المبادرات العلمية والعملية لنتمكن من الاندماج للاقتصاديين اللبناني والعربي.

وقال خلال حفل تكريم أقامته له الندوة الاقتصادية اللبنانية في فندق فينيسيا، ان «الرد الحقيقي والفعال على الإرهاب ومشتقاته يكون بمكافحة الفقر والبطالة اللذين هما العنصران الرئيسيان في إيجاد البيئة الحاضنة للمنظمات الإرهابية ومخابرات العدو».

وختم قائلا الأمن والاقتصاد صنوان متلازمان كل منهما يشكل رافعة للآخر ونحن في المديرية العامة نتابع كل ما له علاقة بالأمن السياسي والاقتصادي.