بيروت ـ زينة طبّارة

رأى رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون، ان خطاب السيد نصرالله في ذكرى التحرير، لم يأت بشيء جديد، ولم يخالف بمضمونه خطاباته السابقة.



ولفت شمعون في تصريح لـ «الأنباء» الى ان السيد نصرالله يعلم اكثر من سواه ان الحكومة اللبنانية ملتزمة بتحييد لبنان عن صراعات الخارج، الا ان التزامه عضويا بالأجندة الايرانية في لبنان والمنطقة، يفرض عليه اتخاذ مواقف هو نفسه غير مقتنع بصوابيتها، معتبرا بالتالي ان خطاب السيد نصرالله ممجوج سواء لجهة التحريض على الدول والحكومات العربية، أم لجهة محاولته سحب البساط العربي من تحت لبنان وانتزاع العباءة العربية عنه، مؤكدا للسيد نصرالله ان لبنان لن يكون يوما خارج الإجماع العربي، ولن يسمح لنفسه بان يتدخل بشؤون غيره انطلاقا من رفضه لأي تدخل خارجي بشؤونه.

وعلى صعيد مختلف، وعن قراءته لتعثر القوى السياسية في الاتفاق على قانون انتخاب، أكد شمعون ان هذه النتيجة كانت متوقعة بسبب سعي كل من الفرقاء السياسيين الى إقرار قانون على قياسه ووفقا لحسابات الربح والخسارة الخاصة به، وبالتالي فإن العودة الى قانون الستين باتت حتمية ولا مفر منها، لأن البديل عن القانون النافذ في ظل إقفال سوق عكاظ الاقتراحات مشاريع القوانين، هو إما التمديد للمجلس وإما الفراغ القاتل للبلاد، بدليل ان الرئيس عون أقر بحتمية العودة الى الستين حال استمرار فشل القوى السياسية في التوافق على قانون بديل، معتبرا بالتالي ان الجميع ركبوا موجة المسرحيات وحاولوا إيهام الشعب بأنهم أمناء على حقوقه، لكن المصالح الشخصية والخاصة أثبتت انها أقوى من المصلحة الوطنية وأسمى من مبدأ صحة وعدالة التمثيل الشعبي، مؤكدا ان الخاسر الوحيد في معركة قانون الانتخاب هو الشعب اللبناني الذي صدق وعود غير الصادقين وانتظر من العوسج تينا.