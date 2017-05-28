سقط العديد من القتلى والجرحى جراء اشتباكات عنيفة بين تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» في جرود عرسال شرق لبنان أمس.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن «اشتباكات عنيفة وإصابات كثيرة وقعت في صفوف مسلحي تنظيم داعش وجبهة النصرة، بعد هجوم من قبل داعش على مواقع النصرة من ثلاثة محاور في جرود عرسال».

وأضافت الوكالة أن الاشتباكات العنيفة استمرت طوال اليوم بين مسلحي تنظيم «داعش»من جهة، و«جبهة النصرة» و«سرايا أهل الشام» من جهة أخرى، «ما أدى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى بين الطرفين وسط حالة من الفوضى والتوتر داخل مخيمات وادي حميد بين المدنيين».

من جهة أخرى، أعلنت المديرية العامة للأمن العام مواطنا لانتمائه الى تنظيم «جبهة النصرة». وقال بيان صادر عن المديرية أمس إن ذلك يأتي في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية، ورصد خلاياها النائمة في لبنان.

وأضاف البيان أنه بالتحقيق مع الموقوف «اعترف بما نسب إليه، وبأنه بايع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي».

وفي السياق، قال الجيش اللبناني، إن عددا من جنوده أصيبوا أمس الأول إثر قيام مطلوب بتفجير نفسه في إحدى بلدات شمال شرقي البلاد.

وأوضح في بيان له أنه «أثناء قيام قوة من الجيش، مديرية المخابرات في بلدة عرسال، بدهم مكان وجود المطلوب بلال إبراهيم بريدي، وهو أحد المشاركين بالتفجيرات التي حصلت في بلدة رأس بعلبك الأخيرة، أقدم الأخير على تفجير نفسه، ما أدى إلى مقتله وإصابة بعض العسكريين بجروح غير خطرة».