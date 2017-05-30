تناولت سلسلة تعليقات على «تويتر» قول الوزير جبران باسيل في منطقة بعلبك، ان التيار الحر يطمح لأن يكون التيار الثالث لدى الشيعة، فقال الصحافي فارس خشان الله يكون بعون شيعة لبنان على هكذا خيارات.

بدوره الصحافي علي الأمين، علق قائلا: بعدما أنهى جبران باسيل فتوحاته المسيحية، بشر الشيعة بأنه الخيار الشيعي الثالث.

وعلق مغرد آخر بالقول: صار عندهم آية الله جبران باسيل دام ظله، جديد.

تعليقات الوزير باسيل جاءت خلال جولة له في البقاع الشمالي اعرب عن طموحه لأن يكون التيار الوطني الحر، هو التيار الشيعي الثالث عن الطائفة الشيعية وأن النسبية ستوفر لنا هذه القدرة. وقال باسيل خلال حفل إفطار في بلدة تمنين التحتا (بعلبك): «نحن ننادي بالنسبية، الارثوذكسي نسبي والتأهيلي نسبي والمختلط نسبي والصوت الواحد للمرشح الواحد نسبي ومجلس الشيوخ نسبي وأي نسبية نحن معها، ولكن يجب أن يكون لكل نسبية ضوابطها. فالقانون الذي اقترحه العماد عون في بكركي ووافقت عليه الأحزاب المسيحية على أساس لبنان 15 دائرة، هو أحد الأشكال المقبولة من النسبية وفي حد ذاتها ضوابط انما يلزمها ضوابط أكثر».

وأشار باسيل إلى 5 ضوابط وهي:

1 ـ وقف قوانين العد في لبنان. وعدم فرض طغيان على الآخر ان كان بالعدد.

2 ـ لقانون يحافظ على الخصوصية لكل مذهب وأقلية.

3 ـ احترام ارادة الناس المناطقية والطائفية.

4 ـ لا يسمح لمن رسب في منطقته وداخل تياره أن يصل الى الندوة البرلمانية.

5 ـ التأكيد على فعالية الصوت وتأثيره.