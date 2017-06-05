شهدت المنطقة الحدودية مع سورية اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة تنتشر في جرود عرسال.

وقال مصدر امني لبناني لـ «كونا» ان مسلحين منتمين لداعش خاضوا اشتباكات عنيفة مع مسلحين تابعين لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في اطراف بلدات لبنانية حدودية مع سورية في شمال شرق لبنان.

واوضح ان الطرفين استخدما الاسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة اضافة الى القذائف الصاروخية مشيرا الى ان الاشتباكات بين التنظيمين باتت تتكرر بشكل شبه يومي اخيرا في محاولة لبسط السيطرة الكاملة على المنطقة.

وسبق الاشتباكات قيام انتحاري بتفجير نفسه أمام نقطة تابعة لجبهة النصرة في منطقة عجرم في جرود عرسال ما ادى لسقوط قتلى وجرحى. وقالت مصادر ان مدفعية الجيش قامت بقصف مجموعة مشاة تابعة لداعش في نفس المنطقة.