الشوف - عامر زين الدين

شدد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان على أخوية العلاقة مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط.

وقال في كلمة له في احتفال أقيم برعاية النائبين جنبلاط وارسلان بمناسبة وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لمؤسسة الشيخ ابو حسن عارف حلاوي الصحية الخيرية في الباروك «اتفقا على كلمة واحدة يلقيها ارسلان». وتساءل: «لماذا ينزعج البعض عندما أقول أخي وليد بك جنبلاط؟! فمن مبدأ الاحترام والأخلاق بالتعاطي بيننا فإنك أخي وستبقى أخي وليد بك جنبلاط. قد نختلف بالسياسة صحيح لكننا لن نصبح أعداء أبدا ومن يراهن على ذلك يخيط بغير هالمسلة».

وأضاف: «نحن في الجبل نعطي الأولوية لوحدتنا الداخلية كقاعدة إلزامية ليس للحفاظ فقط على بعضنا البعض، وأتمنى على الجميع ان ينظر إلى هذا الأمر، هذا الجبل هو قلب لبنان.. شاء البعض أم أبى، وعندما أقول الجبل.. أعني الجبل بكل تنوعه الطائفي والمذهبي والاجتماعي والثقافي، هذا الجبل هو قاعدة إلزامية للحفاظ على وحدة لبنان. ونحن متفقون مع أخي وليد بك جنبلاط.. للحفاظ على هذه الوحدة وصونها، الحفاظ على هذه الوحدة وصونها، ليس في الإلغاء وثقافة الإلغاء والتحريض السياسي، والدخول في زواريب الفتن بالقرى والبلدات، بل بالتنوع والحق في الاختلاف، إنما الشرط عدم المس بأمن الجبل والسلم الأهلي في الجبل وعدم وضع السياسة مدخلا للفتنة في القرى والبلدات والشوارع والأزقة والعائلات».

وتابع: «البعض يقول: لماذا وليد بك يعطي الأمير طلال الكثير ولماذا الأمير طلال يعطي وليد بك الكثير؟ نقول لهم: اللي ما عندو كبير يشتري كبير، وهذا الجبل لن يقوم لا بالفتن ولا بالانقسامات التقليدية المهترئة، الانقسامات لا تولد في هذا الجبل إلا الفتن وصغائر الأمور، وإذا ما اختلفنا بالآراء والتحالفات حيال قضايا محلية أو إقليمية فالحكمة تقول بعدم جر اي نزاعات الى قرانا وبلداتنا».

وختم: «من هنا فليعلم القاصي والداني أن السلم الأهلي في الجبل خط أحمر، لن نقبل ولن نساوم ولن نتساهل في هكذا أمر، مؤكدين على ذلك من هذا الموقع بالذات».