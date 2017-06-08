بيروت ـ زينة طبارة



رأى نائب عكار عضو كتلة المستقبل سابقا خالد الضاهر ان ما جرى ويجري في ملف قانون الانتخاب كان متوقعا بحكم تعاطي أعضاء السلطة السياسية مع بعضهم بما يحفظ لكل منهم مصالحه وحجمه ودوره على الساحة السياسية، معتبرا بالتالي ان قانون الانتخاب بصورته الراهنة مجرد صفقة مفروضة على اللبنانيين ولعبة بيع وشراء لا تخدم سوى حيتان السياسة والمال، وتستهدف المستقلين بشكل مباشر وصريح، ما يعني ـ من وجهة نظر الضاهر ـ ان سلاح المعركة الانتخابية لن يكون تقليديا هذه المرة، وسيرتكز على تحالفات غير اعتيادية لمواجهة سياسة الاستسلام لمشيئة اللاعب الايراني في لبنان.



ولفت الضاهر، في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان الرئيس سعد الحريري بدأ معركته الانتخابية والرئاسية انطلاقا من الشمال، وذلك لاعتبار الحريري ان ام المعارك ستكون في طرابلس والمنية وعكار، وما زياراته المبكرة للأقضية المشار إليها وإطلاقه الوعود البراقة والرنانة والضرب على وتر العواطف الشعبية سوى محاولة ميؤوسة لاستنهاض الشارع السني في الشمال وتجييره انتخابيا له، مؤكدا لمن يهمه الأمر ان أهالي طرابلس والمنية وعكار الذين كانوا اكثر ولاء ووفاء لمدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حددوا خياراتهم وما عادت تنطلي عليهم هذه الأساليب الاستقطابية.



وردا على سؤال، كشف انه سيشكل لائحة في عكار من رموز وشخصيات لها تاريخ مشرف في النضال وباع طويل في الساحة العكارية، كما كشف عن انه سيتعاون مع عدد من الوجوه السياسية في اكثر من منطقة بدءا من طرابلس مرورا بالمنية والضنية وصولا الى بيروت، مشيرا الى انه سيتحالف ويتعاون مع كل الطيبين في عكار وكل الشمال، وعلى رأسهم وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي والرئيس نجيب ميقاتي، وان المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات ومشاورات واسعة لاستكمال حلقة التعاون والتنسيق والتحالفات الانتخابية.



وكان ميقاتي والضاهر التقيا على مأدبة افطار في دارة الأخير في طرابلس.



وعليه، ختم الضاهر مؤكدا ان الانتخابات النيابية وتحديدا في ظل القانون النسبي 15 دائرة ستشكل صدمة للجميع، لاسيما ان الشعب اللبناني عموما والشمالي خصوصا اكتسب خبرات كبيرة في التمييز بين الصادقين وتجار المواقف الذين يتلذذون في الجلوس على الكراسي، وبين من هم اصحاب أداء وطني شريف واداء استسلامي وانهزامي على حساب المسلمات والمبادئ الوطنية.