أبدى قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل اعتزازه بلقاء «الضباط والجنود الذين يدافعون عن سيادة لبنان»، معربا عن دهشته لـ «التقدم الذي أحرزوه في الحفاظ على أمن الحدود بين لبنان وسورية»، ومبديا تقديره لـ «المستوى الذي وصل اليه الجيش اللبناني الذي أثبت كفاية وقدرة عالية في مكافحة الإرهاب»، مؤكدا «حرص القيادة الأميركية على استمرار دعمها للجيش اللبناني وتقديم المساعدات إليه».

وأشار، لدى تفقده والسفيرة إليزابيت ريتشارد برفقة قائد الجيش العماد جوزف عون منطقة عرسال، الى «أن الجيش اللبناني من أكثر شركائنا قدرة وكفاية، ونحن فخورون بدعمنا له كونه المدافع الوحيد عن لبنان، ونتطلع إلى تطوير الروابط الأساسية القوية بين جيشينا في المرحلة المقبلة»، وقال: «لدينا مصالح مشتركة عديدة، تتضمن هزيمة تنظيم داعش، والعناصر الإرهابية المتطرفة الأخرى، ولدينا الإرادة لمتابعة هذا العمل معا من أجل التعامل مع هذه التحديات وغيرها».