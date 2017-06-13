أشاد مسؤولون لبنانيون بالدعم الذي تقدمه الكويت لمشاريع التنمية في بلادهم عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وقال رئيس مجلس الإنماء والاعمار اللبناني نبيل الجسر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش حفل افتتاح «سد القيسماني» بجبل لبنان امس الأول ان الكويت تأتي في طليعة الدول التي وقفت الى جانب لبنان ودعمت مسار التنمية فيه منذ عقود.

وأضاف الجسر ان «الصندوق الكويتي للتنمية له بصمات واضحة في معظم المشاريع التنموية الأساسية من جنوب لبنان حتى شماله».

وأكد ان الصندوق لا يألو جهدا في تأكيد حرصه الدائم على تمويل المشاريع الهادفة الى دعم لبنان وشعبه ومسار التنمية فيه دون تفرقة او تمييز.

ووصف «سد القيسماني» الواقع في المتن الأعلى بجبل لبنان بأنه «انجاز تنموي جديد ومهم» يضاف الى عشرات المشاريع التنموية التي تحمل توقيع الكويت والصندوق الكويتي للتنمية والتي يستفيد منها عشرات آلاف اللبنانيين ما يؤكد عمق علاقة المحبة والاخوة والصداقة التي تربط البلدين والشعبين.

وتقدم النائب في مجلس النواب اللبناني عن قضاء بعبدا ناجي غاريوس في تصريح مماثل لـ «كونا» بالشكر للكويت على المساعدات القيمة التي قدمتها من خلال تمويل مشاريع تنموية اساسية في مختلف مناطق لبنان.

ورأى غاريوس ان المساعدات التي تقدمها الكويت عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية «تجدد التأكيد على موقفها المساند دوما للبنان والشعب اللبناني كما لسواه من الشعوب التي تقف الكويت الى جانبها من خلال مشاريع كثيرة تساهم في تنمية بلدانها».

وشدد على اهمية مشروع سد القيسماني في تنمية منطقة «المتن الأعلى» في قضاء بعبدا بجبل لبنان كونه يؤمن المياه لحوالي 50 ألف شخص يسكنون القرى المجاورة وكذلك للسياح والمصطافين الذين يزورون المنطقة وبينهم الكثير من الكويتيين.

من جهته، توجه رئيس بلدية فالوغا السابق سمير غانم بالشكر الى الكويت والصندوق الكويتي للتنمية على مساهمتهما الأساسية في تمويل مشروع السد الذي يغطي حاجة سكان المنطقة من مياه الشرب والري.

وأوضح ان للمشروع اضافة إلى دوره المباشر في توفير المياه دورا آخر في تنمية الاقتصاد الريفي في المنطقة التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة والزراعة اذ سيسهم في تأمين حاجات المزارعين من مياه الري بشكل مستدام علاوة على ان بحيرة القيسماني ستشكل معلما سياحيا اضافيا يسهم في تنشيط الحركة السياحية في فالوغا والمنطقة المحيطة.

وأعرب عن عميق الامتنان للصندوق الكويتي وللكويت وشعبها الذي تربطه بأهالي بلدة فالوغا وأهالي بلدات المتن الأعلى المجاورة علاقات اخوة قديمة لأن المنطقة استقطبت آلاف السياح الكويتيين واعتادت على استضافتهم عاما تلو عام.

واعرب سلطان الرامي باسم اهالي بلدة فالوغا في تصريح لـ «كونا» عن عميق الشكر والتقدير للكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على تمويلهما مشروع سد القيسماني الذي قال انه يسهم في دعم اهالي عشرات القرى في منطقة المتن الأعلى.

ولفت الرامي إلى ان «بلدة فالوغا احتضنت منذ عقود مئات الأسر الكويتية التي كانت تقصدها كل صيف للتمتع بطقسها الجميل وطبيعتها الخضراء فنشأت بين أهالي البلدة واشقائهم الكويتيين علاقات الود والمحبة والاحترام كما ربطت اهالي البلدة علاقة تقدير ومحبة للكويت وشعبها».

وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل افتتح ممثلا عن الرئيس اللبناني ميشال عون امس الاحد مشروع سد القيسماني الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في اطراف بلدة فالوغا في المتن الأعلى بجبل لبنان بحضور المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر.