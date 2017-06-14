بيروت: أعلن القاضي حاتم ماضي المدعي العام التمييزي السابق وعضو المحكمة الدولية انه مع العودة الى تطبيق احكام الاعدام في لبنان لغاية ردع التفلت الامني الراهن.

وفي حديث للمؤسسة اللبنانية للارسال، قال ماضي انه سبق ان اصدر احكاما بالاعدام.

واشار الى تنفيذ 52 حكم اعدام في لبنان منذ الاستقلال حتى العام 2004، بينها 19 حكما في عهد الرئيس بشارة الخوري، وان هناك 63 حكما بالاعدام تنتظر التنفيذ الذي هو مسؤولية السلطات التنفيذية.

واشار الى صدور 3 قوانين عفو عام منذ الاستقلال، الاول عام 1949 والثاني عام 1958 والاخير بعد انتهاء الحرب اللبنانية عام 1991، وهذه الاحكام كانت تقضي بخفض عقوبة الاعدام الى المؤبد او السجن 20 عاما.