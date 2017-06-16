تتوزع الدوائر الانتخابية الـ 15 في الصيغة النهائية كالآتي:

1 ـ دائرة بيروت الاولى وتضم المدوّر والرميل والصيفي والمرفأ والأشرفية.



وينتخب أبناء بيروت في هذه الدائرة 8 نواب: 3 أرمن أرثوذكس، نائب عن الأرمن الكاثوليك وآخر ماروني ومقعد للروم الكاثوليك ومقعد للأقليات.

2 ـ دائرة بيروت الثانية وتضم المزرعة والمصيطبة ورأس بيروت وعين المريسة وميناء الحصن وزقاق البلاط والباشورة.



وينتخب البيارتة في هذه الدائرة 11 نائبا، منهم 6 من السنة و2 من الشيعة ودرزيا وارثوذكسيا وانجيليا.

3 ـ دائرة صور والزهراني: 7 نواب، 6 منهم شيعة ونائب كاثوليكي.

4 ـ دائرة صيدا وجزين: 5 نواب: 2 من الموارنة و2 من السنة وكاثوليكي واحد.

5 ـ دائرة حاصبيا ـ مرجعيون ـ بنت جبيل: 11 نائبا: 8 شيعة وارثوذكسي وسني ودرزي.

6 ـ دائرة الشوف وعالية، ينتخب فيها 13 نائبا، 5 موارنة و4 دروز و2 سنة وكاثوليكي وارثوذكسي.

7 ـ دائرة بعبدا، وتحظى بـ 6 مقاعد مقسمة على الموارنة (3) والشيعة (2) والدروز (نائب واحد).

8 ـ دائرة المتن: 8 نواب موزعون على المقاعد الآتية: 4 للموارنة، 2 للروم الأرثوذكس، نائب عن الروم الكاثوليك وارمني ارثوذكسي.

9 ـ دائرة كسروان وجبيل: 8 نواب: 7 نواب موارنة ونائب شيعي.

10 ـ دائرة البترون ـ بشري ـ الكورة زغرتا، حيث ينتخب الشماليون 10 نواب، 7 منهم موارنة و3 ارثوذكس.

11 ـ دائرة طرابلس ـ المنية ـ الضنية تضم 11 نائبا، منهم 8 سنة ونائب ماروني وآخر ارثوذكسي ونائب علوي.

12 ـ دائرة عكار وتضم 7 مقاعد موزعة على السنة (3) والارثوذكس (مقعدان) والموارنة (مقعد) والعلويين (مقعد).

13 ـ دائرة بعلبك ـ الهرمل، إذ ينتخب ابناء البقاع الشمالي 10 نواب، منهم 6 شيعة و2 سنة وماروني وكاثوليكي.

14 ـ دائرة زحلة ينتخب فيها ابناء هذه الدائرة نائبين من الروم الكاثوليك ونائبا شيعيا ونائبا سنيا ونائبا ارثوذكسيا وآخر من الأرمن الأرثوذكس.

15 ـ دائرة البقاع الغربي ـ راشيا وتضم 6 نواب، 2 سنة وماروني وارثوذكسي وشيعي ودرزي.