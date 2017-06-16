بيروت ـ أحمد منصور

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «ان التيار يطمح لأن يكون التيار السني الثاني في لبنان»، ورأى ان قانون النسبية تعطيه هذه الفرصة»، وقال: «نحن نقبل ان نخسر نوابا في كسروان وجبيل وبالمتن وفي كل هذه المناطق، كي نربح نوابا في الشوف وبإقليم الخروب تحديدا».

باسيل تحدث في افطار حاشد أقامه وزير البيئة طارق الخطيب في دارته في حصروت في قضاء الشوف على شرف باسيل وعدد من الوزراء والنواب والاحزاب والشخصيات «نحن اليوم في الإقليم في مناسبة رمضانية، ولكن ايضا في احتفال وطني لأننا اليوم انجزنا كلنا كلبنانيين حلم لبنان القديم واستطعنا ان نحققه في ظروف صعبة، ولكن انجزناه جميعا وبالتوافق اللبناني وبالتسوية اللبنانية المعروفة، فلقاؤنا اليوم هو احتفال، وهو تعبير عن فرح وعن عرس وطني، بأننا استطعنا ان نعمل قانون انتخاب لأول مرة في تاريخنا يعتمد على النسبية ويؤسس لمفهوم وطني تشاركي يشمل الجميع، منبثق من فكرة التوافق والديموقراطية التوافقية، ويشعر الجميع فيها بانهم ممثلون وانهم حاضرون، مؤكدا ان الوزير الخطيب عمود اساسي في «التيار».

وأؤكد أن الذي يصنع عيشنا الواحد ليست القوانين ولا الكلام، بل هو العيش الفعلي بين بعضنا البعض مسلمين ومسيحيين.

من جهته، أشاد الخطيب بالتاريخ النضالي لرئيس الجمهورية ميشال عون والمسيرة التي رافقه بها منذ العام 1989.



وقال: «نحنا شايفين» حالنا بعيشنا الواحد، وبالصورة التي رسمها الله فينا وعنا، صورة الجامع الذي يعانق الكنيسة، هذه الصور التي علمتنا كيف نسعى ونناضل لنحافظ عليها، ونحافظ على الوجود المسيحي في الشرق، ليبقى ويبقى لبنان منارة للتنوع وللعيش الواحد بين كل ابناء الأديان».