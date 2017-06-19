بيروت ـ خلدون قواص

رأى مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ان إقرار قانون الانتخابات النيابية الجديد ليس القانون الأمثل، داعيا لأن يأخذ القانون الجديد مساره الى التطبيق في الأشهر المقبلة مادام المجلس النيابي بقواه السياسية المتمثلة فيه والتي تشكل النسيج السياسي في لبنان قد أقره بالتوافق.

وأكد في كلمة له خلال حفل إفطار رمضاني في البقاع الأوسط ان أمن البقاع من أمن كل لبنان، مطالبا الدولة بألا يكون في البقاع أمن متفلت ولا أمن ذاتي ولا أمن بالتراضي ولا أمن جزئي في بلدة من بلداته.

وسأل الله عز وجل ان يعيد الوحدة الى العرب وأن يتوصلوا الى حل المشكلات الطارئة التي استجدت، لافتا الى انه بوحدة العرب وتضامنهم يستطيعون مواجهة التحديات الطارئة، ولبنان مع الوحدة العربية ومتمسك بعروبته.