بيروت - أحمد منصور

انتشرت في العاصمة بيروت مناشير تتضمن صورا لبعض الشخصيات السياسية في لبنان واصفة إياهم بـ «مغتصبي سلطة سياسية» وكتب عليها «قانون العقوبات اللبناني المادة 306: يعاقب بالاعتقال المؤقت 7 سنوات على الأقل من اغتصب سلطة سياسية او مدنية».

وتضمنت هذه المناشير صور كل من: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، النائب ستريدا جعجع، النائب محمد الصفدي، رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، النائب هاغوب بقرادونيان، النائب اسعد حردان، رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، النائب إبراهيم كنعان، النائب بطرس حرب والنائب محمد رعد.