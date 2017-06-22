عواصم ـ رويترز: هدد قائد القوات الجوية الإسرائيلية الميجر جنرال عامير إيشل بأن إسرائيل ستستخدم كل قوتها من البداية حال نشوب أي حرب جديدة مع حزب الله، وذلك في تحذير شديد اللهجة بعد 10 سنوات من آخر صراع بين الجانبين.



وأضاف في مؤتمر هرتزليا السنوي للأمن قرب تل أبيب أن التحسينات التي طرأت كماً وكيفاً على القوات الجوية الإسرائيلية منذ حرب لبنان في يوليو عام 2006 تعني أن بإمكانها، في يومين أو ثلاثة فقط، شن نفس عدد الضربات الجوية التي شنتها في الحرب التي استمرت 34 يوما.

وقال «إذا نشبت الحرب في الشمال فعلينا استخدام كل قوتنا من البداية»، مشيرا إلى احتمال ممارسة ضغوط دولية لوقف إطلاق النار بسرعة قبل أن تتمكن إسرائيل من تحقيق كل أهدافها الاستراتيجية.

وكثيرا ما تحدث الساسة والجنرالات في إسرائيل عن نية لقصف لبنان بعنف إذا نشبت الحرب في مسعى واضح لردع حزب الله. وقال إيشل في 2014 إن إسرائيل ستشن، في حال نشوب أي صراع آخر، هجمات أعنف 15 مرة على لبنان مما حدث في 2006.