غرّد الرئيس ميشال عون على موقع تويتر بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الادمان حيث قال: ضحايا المخدرات اكثر من ضحايا الحروب، واكثرها تدميرية على العائلة والفرد والمجتمع، لكن بالتضامن يمكن مقاومتها والتغلب عليها.

السيدة ناديا الشامي عون عقيلة الرئيس عون رأت ان ظاهرة تعاطي المخدرات تحولت كابوسا حقيقيا للمجتمعات المعاصرة، وعبرت عن مخاوفها من التزايد المخيف في عد المدمنين والمدمنات وملامسة الادمان حدود الطفولة.

وتوجه وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي الى الشباب اللبناني منبها الى خطورة الادمان، ورأى ان دخول الادمان سهل، ان بسبب المعاناة او حتى بسبب البحث عن سعادة وهمية، اما الواقع فهو كابوس يضرب الصحة والمجتمع.