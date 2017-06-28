بيروت ـ أحمد منصور

قدم 70 محازبا في اقليم عكار الكتائبي استقالاتهم من حزب الكتائب على خلفية مشكلة داخلية يتخبط بها الإقليم منذ مدة احتجاجا على الطريقة التي اعتمدها الحزب باتخاذ قرار تعيين رئيس إقليم جديد للحزب في منطقة الجومةـ الشفت هو جورج سعود بديلا عن الرئيس السابق للإقليم روبير النشار من دون الأخذ برأي المحازبين الذين ابدى عدد منهم اعتراضهم على الأسلوب المتبع المخالف برأيهم للنظام الداخلي للحزب، وهذا ما دفعهم منذ أوائل شهر مايو الماضي إلى الاستقالة.



وبحسب المعلومات وبعض أعضاء الحزب المستقيلين، انهم كانوا 9 أعضاء فقط، فإن الإصرار والتعنت غير المبررين من القيادة قد دفع عددا أكبر من المحازبين إلى تقديم استقالاتهم تباعا وإلى رفع وتيرة احتجاجهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وقاموا بتوجيه كتاب خطي وبشكل مباشر إلى رئيس الحزب النائب سامي الجميل على أمل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح الخلل وإصلاح الأمور، متهمين الأمين العام بإصراره على عدم تسجيل اعتراضاتهم السابقة في قلم الأمانة العامة من دون معرفة الموجبات التي أملت ذلك.