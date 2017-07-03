دعا د.جورج جبرا رئيس الجامعة اللبنانية ـ الاميركية في بيروت المسؤولين عن الاعلام في لبنان الى تشكيل خلية عمل جدية من اهل الاعلام والجامعيين بغية وضع تصور او برنامج تطويري للاعلام تستفيد منه وسائل الاعلام ومنصات التعليم العالي، على حد سواء.

واضاف جبرا، في العشاء السنوي الذي اقامته الجامعة مساء الجمعة الماضي بمشاركة وزير الاعلام ملحم رياشي ورؤساء مجالس ادارات الصحف ومحطات التلفزة والاذاعات والوزراء: نعلم ان الاعلام يواجه معضلة مع الثورة الرقمية الجديدة، لذلك سارعنا الى تطوير برنامجنا في هذا الاتجاه.

وقال: كلنا نعلم حجم المخاطر التي تعترض مسيرة الصحافة وباتت تتهدد مصيرها، ونحن واثقون من المساعي الخيرة للوزير رياشي حفاظا على ما تبقى، لافتا الى انه اذا كانت الصحافة رسول الحقيقة والجامعة رائد العقل، فإن الجيش سيف الدفاع، والجميع يعمل تحت سقف الحرية.