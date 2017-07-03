شبّ حريق كبير في مخيم للنازحين السوريين في بلدة قب الياس في البقاع الأوسط، وأعلنت قوى الأمن الداخلي السيطرة على الحريق، والعثور على جثتين محروقتين، فيما تحدثت تقارير عن وجود جثة ثالثة.

والتهمت النيران مجموعة من الخيام يزيد عددها على الأربعين في مخيم «الرائد». وذكرت مصادر أمنية أن عددا من النازحين أصيبوا بحروق وتم نقلهم بواسطة الصليب الأحمر الى المستشفيات. وقالت المصادر إن بين القتيلين طفلة.

ويجتاح لبنان موجة حر مرتفعة منذ بضعة أيام، حيث تجاوزت الحرارة الـ 35 درجة في الظل، والى جانب الحرارة كانت الرطوبة عالية.

ولم يصدر أي بيان حول أسباب الحريق بعد.