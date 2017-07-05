بيروت ـ داود رمال

عقد اجتماع امني في مكتب قائد الجيش العماد جوزف عون ضمه واللواء عباس ابراهيم المدير العام للامن العام واللواء عماد عثمان المدير العام للامن الداخلي والمدير العام لأمن الدولة واللواء طوني صليبا جرى خلاله بحث الاوضاع الامنية وتكثيف التنسيق والجهود في ملاحقة الخلايا الارهابية ومطلقي الرصاص ابتهاجا في المناسبات ومكافحة الجرائم المنظمة او الفردية على اختلافها. وخلال الاجتماع، عرض اللواء ابراهيم لوقائع تسلم المطلوب خالد السيد من مخيم عين الحلوة والمشتبه فيه بتخطيط وتنفيذ عمليات ارهابية استهدفت مدنيين خلال شهر رمضان. وأشعلت عملية تسليم السيد حرب بيانات وتهديدات داخل مخيم عين الحلوة بين تنظيم الشباب المسلم الذي اعلن تكفير عصبة الانصار وحماس لمساهمتهما في تسليم السيد الى الامن العام اللبناني «وغدرهما بشباب مسلم والاخلال بالعهد» وفق بيان هذا التنظيم.