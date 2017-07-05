وقع حريق في ساعات الفجر الأولى امس في مخيم تل سرحون للاجئين السوريين في البقاع اللبناني. وذكر ناشطون أن حريقا «هائلا» التهم مخيم «تل السرحون» وأجهز على كل الخيام. إلى ذلك، أفاد مصدر طبي بحسب ما نقلت «رويترز» بأن فتاة توفيت جراء الحريق.

يأتي هذا بعد 48 ساعة على احتراق مخيم «الرائد» للاجئين في قب إلياس، ومقتل 3 أشخاص، بينهم طفل في الرابعة من عمره، إضافة إلى العديد من الإصابات الخطرة، وصل عددها إلى 12 إصابة، بعد احتراق نحو 100 خيمة بالكامل. وفي وقت مازالت فيه أسباب الحريق في مخيم «تل السرحون» مجهولة، عزا متابعون الأمر إلى تماس كهربائي حصل داخل إحدى الخيام.

وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دانا سليمان، قولها إن المنظمة تستعد لتقديم المساعدة للمتضررين.