بيروت ـ أحمد منصور

كشفت مصادر إسرائيلية عن شروع الاحتلال في بناء جدار لحماية المستوطنات الإسرائيلية ونشر معلق الشؤون العسكرية في القناة «الثانية» الإسرائيلية تقريرا حول الوضع على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله بـ«احتلال» الجليل، وهو ما دفع إسرائيل الى الشروع في بناء جدار يحمي المستوطنات من حزب الله على حد تعبيره.

وأشار المعلق الى انه في المرحلة الأولى سيتم بناء جدار في الجليل الغربي بالقرب من منطقة حانيتا وشلومي، وسيتم بناء جدار اضافي في الجزء الشمالي بالقرب من مستوطنة مسكاف عام والمطلة والمنارة الرقيبة من الشريط الحدودي مع لبنان.