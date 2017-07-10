بيروت ـ خلدون قواص

اكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ان دار الفتوى لم ولن تقبل باستمرار التأجيل والمماطلة والتسويف في قضية الموقوفين، وبخاصة الذين يطلق عليهم تسمية الاسلاميين الذين تتم محاكمتهم ببطء شديد، داعيا الى اغلاق هذا الملف نهائيا بإقرار قانون العفو العام الذي تم الوعد به مشيرا الى ان ملف السجناء وضع على السكة الصحيحة لمعالجة كل القضايا التي تتعلق بالسجين وحقوقه بعد ان اصدر رئيس الحكومة سعد الحريري قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة القضايا القانونية العالقة للسجناء في السجون اللبنانية.

ودعا خلال رعايته حفل تخرج طلاب المقاصد الى نزع كل فتيل يشكل مصدر خلاف حول اي قضية حساسة ودقيقة، والنأي بالنفس عن كل ما يؤدي الى تأجيج الخلاف حول امور هي موضع تباين في الرأي قد تؤدي الى زعزعة الأمن والاستقرار لاننا لم نعد نتحمل اي خضة امنية ولن نفرط في استقرارنا، خصوصا ان العهد الجديد والحكومة لديهم من الحكمة والوعي ما يعالج اي امر بسبب خلافا بين اللبنانيين.