بيروت ـ أحمد منصور

رأى نائب الجماعات الإسلامية د.عماد الحوت في معرض تقييمه الأولي للعهد، ان هناك غيابا للانجازات الحقيقية، ولكن المشكلة ان هناك من خرج على اللبنانيين بشعار العهد وان ولاية رئيس الجمهورية ستجترح المعجزات في بلد قائم على التوازنات والتسويات، والحكومة الحالية لا تقوم على رؤية او مشروع متكامل وانما على اتفاقات ثنائية وتبادل حصص ومصالح، بدليل اضطرار رئيس الجمهورية الى دعوة القوى السياسية المكونة للحكومة للاجتماع في بعبدا لأنه شعر بأن الحكومة غير قادرة على الانجاز المطلوب، وكذلك قرار الحكومة الاستغناء عن آلية التعيينات مما يثير الشبهة بين يدي استحقاق انتخابي.

وشدد الحوت في تصريح اذاعي على ان الجيش يشكل مؤسسة ضامنة لوجود لبنان واستقراره ينبغي اخراجها من ان يكون موضوع مزايدة بين اللبنانيين والحرص عليها من خلال تحصينها من التوريط في ممارسات ليست من شيمها، لذا فان من واجب الحكومة والقوى السياسية والمواطنين، مساعدة الجيش على تنقية صفوفه من اي ممارسة تخرج عن المناقبية العسكرية السليمة وهذا يستدعي إجراء تحقيق شفاف تعلن نتائجه حتى يطمئن المواطن بأن جيشه الذي يحب ملتزم بالمؤسسية ومعايير حقوق الانسان والخضوع للمساءلة كسائر مؤسسات الدولة.