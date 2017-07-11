بيروت- داود رمال

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الاقتصاد القائم على الانتاج يؤمن الاستقرار ودعم الليرة اللبنانية، مشددا على ضرورة ان يتحول لبنان من المجتمع الريعي الى المجتمع الحقيقي المبني على الانتاج، لافتا الى ان لبنان يرحب بمن يريد الاستثمار فيه الا انه يتحفظ على الديون.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر بعبدا الوفد المشارك في المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة المقام في مجمع «البيال» في بيروت.

واذ اشار عون الى «اننا نعمل على اصلاح الوضع المالي ومساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة»، فإنه شدد على «ان المهم ليس الانتاج فحسب بل تأمين الاسواق الذي تقع مسؤوليته على الدولة بالدرجة الاولى».

وذكر رئيس الجمهورية بالانجاز الذي تحقق في الجمارك اللبنانية وفي ضبط المعابر الشرعية كالمطار ومرفأ بيروت وما وفره من زيادة في دخل وارداتها في خلال ثمانين يوما، لافتا الى ان لبنان الذي انتصر على الارهاب سيسعى الى ضبط الفلتان الداخلي وسيتوصل الى نتيجة في هذا السياق.