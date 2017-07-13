غادرت أكثر من 60 عائلة من اللاجئين السوريين مخيمات عرسال اللبنانية متوجهين إلى بلدة عسال الورد في الجانب السوري من القلمون، وسط تشديد أمني كبير من قبل الجيش اللبناني وتحت مراقبة عناصر حزب الله، ودون اي تدخل او مراقبة من قبل الامم المتحدة.

وتقدر عدد افراد هذه العائلات قرابة الـ300-400 شخص.

وقالت شبكة «شام» الاخبارية ان هذه هي الدفعة الثانية التي تغادر عرسال بعد دفعة أخرى، غادر الشهر الماضي دون تحديد عددهم بشكل دقيق، حيث قالت وقتها الوسائل اللبنانية ان العائدين يقدرون بخمسين عائلة، فيما يقول الاعلام الموالي للنظام بأنهم تجاوزوا الـ 120 عائلة.