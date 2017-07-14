بيروت - داود رمال

أكد «لقاء الجمهورية» خلال اجتماعه الدوري ان الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان يجب ان تحصل، والكل ينتظر دعوة الهيئات الناخبة للاقدام على المنافسة من خلال تقديم البرنامج الوطني الافضل، وحينها ليربح من يربح، بعيدا عن اي ضغوط لالغاء الانتخابات بـ«التزكية» أو التذاكي.

واعتبر «اللقاء» ان الروح الوطنية لدى غالبية الافرقاء في الحكومة انقذتها من فخ إلغاء آلية التعيينات بهدف ضرب الكفاءة لحساب الزبانية السياسية، مؤكدا في الوقت عينه انه على جميع القوى ان تقدم افضل ما لديها من كفاءات بمعزل عن اي حسابات خاصة.

وشدد «لقاء الجمهورية» على الدور الوطني للمؤسسة العسكرية التي اثبتت انها الاقدر على محاربة الارهاب، وهذا ما جعل منها قبلة انظار العالمين الغربي والعربي بعد تحقيقها انتصارات عدة، مؤكدا في الوقت عينه ان مهمة انهاء «داعش» في جرود عرسال او غيرها من المناطق اللبنانية تقع حصرا على عاتق الحكومة اللبنانية ووزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني، ولا يجوز بتاتا التخلي عن هذا الدور لصالح اي جهة اخرى.