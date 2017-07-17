الحديث عن تظاهرة للمعارضة السورية في بيروت والتلويح بتظاهرة مضادة

بيروت ـ عمر حبنجر

جدد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون التطمين الى ان الاوضاع الامنية في لبنان هي في افضل حالاتها، وان معنويات الارهابيين اصبحت في الحضيض نتيجة العمليات الاستباقية والضربات الموجعة التي يسددها الجيش، مشددا على ان ما يميز الجيش في عملياته العسكرية هو التزامه التام بمبادئ القانون الدولي الانساني، ولاسيما الحرص على أرواح المواطنين والمقيمين الابرياء.

مصدر عسكري لبناني قال ان ما يتردد عن ساعة الصفر لعملية جرود عرسال ليس دقيقا، لأن المعارك العسكرية لا يعلن عن توقيتها مسبقا، لكنه لم ينف ان ثمة من يحضر للمعركة، مع ترك المجال للتسويات.

بيد ان الشيخ نبيل قاووق عضو المجلس المركزي في حزب الله قال أمس أن لنبان أمام فرصة استثنائية حقيقية لاستئصال الارهاب التكفيري.

اما نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فقد امل من الحكومة اللبنانية ان تتخلص مما وصفه بالضغوطات السياسية العربية والدولية لاتخاذ القرار في مفاوضة الحكومة السورية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم.

ونقل عن مسؤول اوروبي ان هناك قرارا امميا بعدم عودة النازحين في هذه المرحلة، ما يعني انهم يريدون استخدام النازحين من لبنان للضغط السياسي على النظام السوري ليقولوا ان النزوح بسبب النظام، وبالتالي ان هذا العبء يسهل اتخاذ القرارات الدولية ضد النظام.

ومعنى ذلك، برأي الشيخ قاسم، ان الامم المتحدة والدول الكبرى هي التي تعيق عودة النازحين.

في سياق متصل، غرد النائب السابق فارس سعيد على تويتر قائلا: هناك من يعتبر التسوية مع حزب الله مفيدة لأنها انتجت رئيسا وحكومة وقانون انتخاب، كلام لا يقنعني، سنقول الحقيقة مهما كلفت.

في المقابل، دعا رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب المؤيد للنظام السوري وزير الداخلية نهاد المشنوق الى منع تظاهرة للمعارضة السورية في بيروت غدا لأن كثيرا من اللبنانيين سيشاركون في تظاهرة مقابلة وستقع مشكلة، كما دعا اللبنانيين للتظاهر دعما للجيش ضد الارهاب.

بدوره، لوّح المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد بتظاهرة مليونية مضادة.

في غضون ذلك، أعلنت قيادة الجيش انتهاء التحقيقات مع 356 من الموقوفين السوريين الذين اعتقلتهم في مداهمات المخيمات، وقد احيل 56 منهم الى النيابة العامة العسكرية بتهم إرهابية، فيما أحيل 257 الى الامن العام لإقامتهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.

هذا، وكانت الأوضاع المعيشية والاجتماعية محور عظة البطريرك الماروني بشارة الراعي في قداس عيد مار شربل في عنايا، موجها كلامه الى الرئيس ميشال عون الذي شارك بالمناسبة مع عقيلته.

وقال الراعي موجها كلامه لرئيس الجمهورية ان ما يعزز أمل الشعب بالصمود والانفراج انما هو يقينه بأنكم تتحسسون معاناته الاقتصادية والمعيشية والأمنية والاجتماعية وهموم المستقبل، وهي تتزايد وتكبر بوجود مليوني لاجئ ونازح ينتزعون لقمة العيش من فمه.

الى ذلك وقبل ساعات من الجلسة التشريعية لمجلس النواب غدا، لم يتبلور مسار سلسلة رتب ورواتب موظفي الدولة، وصحيح ان السلسلة هي بند اول على جدول الاعمال، وصحيح ايضا ان المواقف المعلنة للكتل السياسية منها تنحو باتجاه الايجابية، الا ان عدم حسم حقوق المتقاعدين وسقف السلسلة والتمويل بانتظار مشاورات اليوم يبقى هامشا للتحفظ في التفاؤل بانتظار ترجمة الارادة السياسية في يوم الجلسة.

وترى القناة البرتقالية الناطقة بلسان العهد ان الكرة تبقى في ملعب الحكومة ووزير المال علي حسن خليل في ملف مالي آخر، هو قطع حساب موازنات الاعوام السابقة، وهو المسار الدستوري الالزامي لنشر الموازنة الجديدة والتي مازال قيد النقاش في لجنة المال والموازنة النيابية.

رئيس مجلس النواب نبيه بري اشار الى ان السلسلة لا تشكل عبئا على الخزينة، اذ يمكن تمويلها من موارد عدة ومنها مخالفات الاملاك البحرية ومن الضريبة على الاملاك البحرية ومن المصارف.