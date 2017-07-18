بيروت ـ خلدون قواص

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان لبنان دائما سيكون الى جانب المملكة العربية السعودية كما كانت هي دائما الى جانب لبنان، وبارك من السفارة السعودية خلال تقديمه التهاني بتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وقال هذا عهد الشباب نأمل ان يكون خيرا وبركة للسعودية والعالم العربي.

وللغاية نفسها زار مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان على رأس وفد ديني كبير السفارة السعودية في بيروت، حيث كان في استقبالهم القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، وقدم المفتي دريان التهنئة بمناسبة تولي الأمير محمد بن سلمان، بنيله الثقة الملكية واختياره وليا للعهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وقال سماحته: باسم العلماء في لبنان قدمنا التهاني والمباركة بهذا القرار الحكيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

أضاف: نحن دائما مع المملكة العربية السعودية التي ما غابت ابدا عن مساعدتنا والوقوف الى جانبنا في لبنان، كانت تقف معنا باستمرار في الملمات، وكانت على مسافة واحدة من كل اللبنانيين، وقوفنا دائما مع المملكة العربية السعودية نابع من ان المملكة العربية السعودية هي حاملة للقضايا العربية والإسلامية المحقة، ونحن نحتاج في هذه الأيام الصعبة التي نمر بها في تاريخ امتنا العربية والإسلامية الى مزيد من التكاتف، وإلى مزيد من التلاحم، وبالأخص ان المسجد الأقصى في هذه الأيام يحاصر من قبل العدو الإسرائيلي.