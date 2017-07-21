بسلاسة مرت جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس في بعبدا وبسلاسة اقر بند التعيينات والترفيعات الدبلوماسية.
السفراء العرب :
طوني فرنجية - تونس
تريسي شمعون - عمّان
فوزي كبارة - الرياض
علي الحبحاب - بغداد
ريان سعيد - الكويت
فؤاد دندن - أبو ظبي
نضال يحيى - ليبيا
محمد الحسن - الجزائر
ألبير سماحة - عُمان
ميلاد نمور - المنامة
سفراء اميركا :
غابي عيسى - واشنطن
فادي زيادة - أوتاوا
سامي النمير - المكسيك
يوسف صياح - برازيليا
نمير نور الدين - كوبا
حسن حجازي - باراغواي
سفراء اوروبا :
فادي الحاج علي - بروكسل
رامي عدوان - باريس
رامي مرتضى - لندن
رامي مرتضى - لندن
ميرا ضاهر - روما
مصطفى أديب - برلين
هالة كيروز - مدريد
سليم بدورة - جنيف
غسان المعلم - أنقرة
إبراهيم عساف - فيينا
كلود الحجل - قبرص
بعثة لبنان في الأمم المتحدة:
أمال مدللي
اليونيسكو:
سحر بعاصيري
سفراء دول اخرى :
عبير طه - طوكيو
حسن عباس - طهران
أسامة خشاب - كينشاسا