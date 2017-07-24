نفذ الحراك المدني وحزب الكتائب والحزب الشيوعي اللبناني مظاهرة في وسط بيروت ظهر امس رفضا لزيادة الضرائب على الطبقتين الفقيرة والوسطى.

الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب تحدث الى المتظاهرين مؤكدا على محاربة حيتان المال في لبنان.

ودعا ناشط آخر إلى إلقاء الوزراء والنواب في صناديق القمامة، واصفا اهل الحكم بالمافيات متسائلا عن اموال الهدر والصفقات والتهرب الضريبي. وطالب المتظاهرون رئيس الجمهورية ميشال عون برد القانون الذي اقر الضرائب وإلا فإن عشرة نواب مستعدون للطعن به امام المجلس الدستوري.

من جهته، المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد دعا كتلة التغيير والإصلاح التابعة للتيار الحر، الى تغيير اسمها الى تكتل الاستثمار والصفقات.