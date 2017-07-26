تحت شعار «كن شريكا في النصر» عمم الإعلام الحربي لحزب الله دعوة للمشاركة في تحضير مواد غذائية وطعام، وإرسالها إلى عناصر الحزب المقاتلة في جرود عرسال.

نشرت «هيئة تحرير الشام» مقطعا مصورا ظهر فيه 3 عناصر، قالت إنهم من «أسرى من حزب الله».

وطالب العناصر عبر الفيديو، بإيقاف الحرب التي يخوضها «حزب الله» في القلمون السورية وجرود بلدة عرسال اللبنانية. وفي المقطع الذي نشرته الهيئة عبر صفحتها على موقع «يوتيوب»، تحدث أحد العناصر بالنيابة عن زملائه قائلا «في حال لم تتوقف الحرب فإن ذلك سيكلفهم حياتهم».

وعرف الأشخاص الذين ظهروا في المقطع عن أنفسهم بـ«أسماء: حسن نزيه طه من الهرمل، محمد شعيب من الشرقية، وجواد علي ياسين من مجدل سلم».

وفي ختام التسجيل، أعرب المتحدث باسم العناصر الثلاثة عن أسفهم من أن «أحدا لم يسأل عنهم منذ سنة وتسعة أشهر». يذكر أن هؤلاء العناصر أسروا بريف حلب عام 2015، أثناء قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري، وظهروا سابقا في 3 مقاطع مختلفة.