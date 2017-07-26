بيروت ـ «الأنباء»

توقفت كتلة «المستقبل» النيابية خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته أمس، برئاسة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، أمام الرسالة التي وجهتها الكويت الى لبنان على خلفية ما كشفته التحقيقات الكويتية من تورط «حزب الله» في عمليات إرهابية لزعزعة أمن الكويت.

وشجبت الكتلة بأشد العبارات «تورط حزب الله في أعمال إرهابية، تمس أمن الكويت الشقيقة والتي تربطها بلبنان علاقات وثيقة وعميقة».

واعتبرت أن «هذا العمل المشين لا يهدد فقط مصلحة دولة عربية شقيقة، بل ويهدد ايضا مصلحة لبنان ومصالح اللبنانيين في لقمة عيشهم».

وقالت إن «الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، كانت ولاتزال تقف إلى جانب لبنان وتدعمه في إعماره وصموده وأمنه وتنمية اقتصاده».