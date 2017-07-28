بيروت - أحمد منصور

غرد رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع عبر تويتر قائلا: ماذا ينفع لبنان لو ربح الخلاص من جيب صغير للمسلحين في أقاصي الجرود على الحدود، وخسر مفهوم الدولة وخسر نفسه.

وفي تعليق له على خطاب السيد حسن نصر الله، قال النائب القواتي أنطوان زهرة: منذ انتخاب الرئيس عون لم يعد سعد الحريري، لم يعد الحريري مستفزا بالنسبة لحزب الله.

وقال زهرة: الجيش لم يساند حزب الله بل منع المسلحين من الدخول الى القرى، واستذكر قول نصر الله: أفتخر كوني جنديا بولاية الفقيه، ومشروعه اقامة جمهورية إسلامية. ونحن كقوات لبنانية لا نوافق على ما يؤمن به حزب الله، فنحن «قوات» يوحنا مارون، وحزب الله يخوض الحروب لتبرير احتفاظه بالسلاح.