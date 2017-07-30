بيروت - اتحاد درويش

رأى عضو كتلة المستقبل النائب د.باسم الشاب في تصريح لـ «الأنباء» ان حزب الله يحاول توظيف معركته في جرود عرسال للحصول على صفة سياسية معينة في الداخل، ولفت الى ان الفرق انه في العام 2006 لم يكن الحزب طرفا في حرب في سورية، اما اليوم فقد اخذ هذا الدور وبالتالي يأخذ الغطاء السياسي الوطني لعملياته العسكرية في جرود عرسال تحقيقا لمكاسب سياسية في الداخل كما في العام 2006.

وأوضح الشاب ان التفجيرات التي حصلت في لبنان لم تعقبها حملة قتالية ضد جبهة النصرة بل جاءت المعركة في وقت لا يشهد لبنان فيه اي تفجيرات، ما يعني ان القرار سياسي اقليمي، لافتا الى غض طرف دولي وعدم اعتراض على هذه المعركة لأنهم يفضلون عوض ان «يموت فرانك وتوم فليمت عباس او حسن».

وردا على سؤال، أكد الشاب ان الاميركيين يحاربون الارهاب في المنطقة وسيقضون عليه، لافتا الى ان الإدارة الاميركية الحالية اخذت قرارا بالقضاء على داعش، وهناك انجازات حقيقية وحركة جدية للقضاء على هذا التنظيم في ظرف اشهر وليس سنوات كما قالت الإدارة الاميركية السابقة.

وأكد انه لا مشكلة لدى الاميركيين من محاربة حزب الله لداعش، وهم بالتالي يعتبرون جبهة النصرة تنظيم القاعدة، وسأل: لماذا الطيران الروسي لا يدعم حزب الله؟ وأين هذا الطيران الذي كان يعمل بفعالية ضد المعارضة السورية الاخرى؟

ونوه بدور الجيش اللبناني الذي يعمل على الحفاظ على عشرات الآلاف من النازحين السوريين في منطقة عرسال خشية دخول الارهابيين وعناصر غير مرغوب فيها، مؤكدا ان الجيش اللبناني يحظى بدعم عربي وإقليمي وأميركي وينظر إليه كأهم أداة امنية للاستقرار في لبنان.

من جهة ثانية، شدد النائب الشاب على أهمية الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري الى واشنطن، وعقده لقاء صحافيا مشتركا مع الرئيس دونالد ترامب الذي استقبله على باب البيت الأبيض، ورأى ان الزيارة من حيث المضمون تؤكد على الدعم الاميركي للدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية وعلى الاستقرار في لبنان كما الدعم للنازحين السوريين وهي ايضا تشكل دعما للشرعية الدولية عبر اليونيفيل والقرار 1701.

وشدد على ان موقف الإدارة الاميركية من حزب الله لن يتغير كما ان زيارة الرئيس الحريري لم يكن الهدف منها تغيير الموقف الاميركي من حزب الله، معتبرا ان الزيارة نجحت الى حد كبير في تحييد العقوبات الآتية على حزب الله عن الدولة اللبنانية واللبنانيين والاقتصاد اللبناني، مشيرا الى ان هذه العقوبات هي اقسى من سابقاتها لأنها تطول المتعاونين مع حزب الله، مستبعدا ان يكون لهذه العقوبات اي تأثير على الواقع المالي الاقتصادي في لبنان، موضحا ان العقوبات تفصل حزب الله عن الدولة.