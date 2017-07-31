جعجع يطلب طرح الإستراتيجية الدفاعية على مجلس الوزراء

بيروت - عمر حبنجر

بدأ صباح امس الأحد تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين حزب الله و«تحرير الشام» جبهة «النصرة» سابقا، برعاية مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.

وقد بوشر تجميع جثث مقاتلي «النصرة» تمهيدا لتسليمها الى الأمن العام، مقابل تسليم رفات عناصر حزب الله. ورحلت جثامين تسعة عناصر جهة النصرة الى بلدة اللبوة بسيارات الهيئة الصحية التابعة للحزب، حيث مقر اللواء التاسع في الجيش اللبناني، حيث جرى التبادل مع رفات عناصر الحزب وعددهم في هذه الدفعة تسعة.

إلى ذلك، فإن الترقب مستمر لتحديد ساعة صفر بدء تعامل الجيش اللبناني مع مجموعات داعش في جرود رأس بعلبك والقاع. والمرتبطة من حيث التوقيت مبدئيا باستكمال تنفيذ الاتفاق بين حزب الله والنصرة، وتاليا تسلم الجيش للجرود التي سيطر عليها الحزب من النصرة. إلى جانب تمرير احتفال الجيش بعيده السنوي الثاني والسبعين في الأول من اغسطس، والذي يتخلله تسليم السيوف الى 237 ضابطا متخرجا من المدرسة الحربية برعاية وحضور الرئيس ميشال عون وأركان الدولة وأعضاء السلك الديبلوماسي والملحقين العسكريين.

وذكرت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان قيادة الجيش تستكمل تجهيزاتها للمعركة مع داعش لتأتي سريعة وحاسمة، وبقدراتها الذاتية، تأكيدا للقدرة على تحمل المسؤولية الوطنية في الدفاع عن حدود لبنان وسيادته ولتجنب ما من شأنه تبرير تدخلات داعمة لغاية توظيفها سياسيا في الداخل والخارج.

أما الرحيل إلى ادلب فقد اعاقته ترتيبات لوجستية جديدة، تمثلت في كثرة النازحين والراغبين بتسجيل اسمائهم على لوائح العائدين. مع دخول الأمم المتحدة على الخط وكشفت مصادر أن اعدادهم تراوحت بين ٨ و٩ الاف، ما اعطى امير النصرة ابومالك التلة مواكبة آمنة، لكن رغم اعلانه الالتزام ببنود الاتفاق، فقد جاء كشفه عن خطف ثلاثة عناصر من حزب الله، ضلوا طريقهم خلال فترة الهدنة المستمرة، ليرتفع عدد اسرى الحزب الى ثمانية، مهددا بأن يدفع هؤلاء ثمن اي هجوم من جانب الحزب على نقطة تموضعه الاخيرة.

ويبدو ان الحزب رد عبر المفاوض اللبناني الرسمي، مطالبا بالإفراج عن الثلاثة الجدد بمعزل من الخمسة القدامى.

اللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام اكد من جهته ان المفاوضات تسير في الخط المرسوم.

أما الواقع السياسي فليس سهلا، كما يبدو، لأن تفرد حزب الله بقرار الحرب، لم يعد قابلا للصمت، وستكون هناك مطالبة في مجلس الوزراء المرتقب يوم الأربعاء بتخلي حزب الله عن السلاح لصالح الجيش اللبناني، بعدما أنجز عمله بإخراج جبهة النصرة من جرود عرسال، وهاهو الجيش يتحضر لإخراج داعش من جرود رأس بعلبك والقاع.

وطبعا هذا يتطلب التفاهم على استراتيجية دفاعية واضحة للدولة اللبنانية، سيطرحها بعض الوزراء على طاولة مجلس الوزراء، متسلحين بالمنطق، وبلائحة التحذيرات التي تلقاها الرئيس الحريري في واشنطن، ومن ممثلي الأمم المتحدة خصوصا.

في المقابل توقعت مصادر قريبة من أجواء حزب الله ان تثار في وجه رئيس الحكومة سعد الحريري قضية الخطاب السياسي الذي استخدم في معرض عرض وجهة نظر واشنطن، من دون اي استطراد من الجانب اللبناني!

لكن رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع يرى انه مادام حزب الله موجودا بالشكل الذي هو فيه، فإنه من سابع المستحيلات ان تقوم في لبنان دولة فعلية.

وأوضح في تصريح لـ «الحياة» امس انه لا يعتبر الخلاص من النصرة في جرود عرسال انتصارا، وان الهجوم عليها يأتي في سياق الحرب التي يخوضها الحزب في سورية للدفاع عن نظام بشار الأسد، مكررا القول: «ولا يوم قبلنا بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة» التي يطرحها الحزب، معتبرا انها معادلة ستنتهي بـ«جيش وشعب ومقاومات»..فإذا أراد السيد حسن نصرالله ان يهدي اللبنانيين «شغله بتحرز» فليهد سلاحه الى الجيش اللبناني ولينصرف الى العمل السياسي.

بيد ان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أشار الى ان ما جرى في مواجهة التكفيريين هو أوضح تطبيق لمعادلة الشعب والجيش والمقاومة، وقال ان معركة جرود عرسال أنهت حلم إمارة النصرة من بوابة لبنان.

لكن التهدئة تبقى عنوان المرحلة اللبنانية الراهنة، وسيقال ان ما قيل في واشنطن استدعته الظروف، بينما المشكلة الاساسية تتمثل في العقوبات المالية والمصرفية الاميركية على لبنان، والتي أقرها الكونغرس مؤخرا، علما ان سفير لبنان السابق في واشنطن انطوان شديد أكد في حديث متلفز ان هذه العقوبات لن تطول الجيش اللبناني والمصارف، او الطائفة الشيعية ككل.